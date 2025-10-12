Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne ait halk ekmek tesislerinde, sosyal medyada dolaşıma giren ve farelerin gezdiği iddia edilen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iddiaları yerinde incelemek amacıyla gece saatlerinde fabrikaya kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler, hijyen ve sanitasyon konusundaki ciddi eksiklikleri gözler önüne serdi.

Denetimde ölü fare ve küflü petekler tespit edildi

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasına giden Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tesisin çeşitli bölümlerinde detaylı incelemeler yaptı. Ekiplerin fabrika içerisinde yaptığı kontroller sırasında zeminde bir adet ölü fare tespit edilirken, ısıtma sistemi olarak kullanılan kalorifer peteklerinin de küflü olduğu belirlendi. Bu bulgular, tesisin hijyen standartlarının oldukça altında çalıştığı yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi.

Üretim alanlarında kapsamlı inceleme başlatıldı

Denetimler, sadece genel alanlarla sınırlı kalmadı; ekipler, ekmek üretiminin temel aşamalarının gerçekleştiği hamur karma makinesinin bulunduğu bölge başta olmak üzere, diğer tüm üretim ve depolama alanlarında detaylı hijyen kontrolleri yaptı. Görevliler, gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek unsurların varlığını araştırarak, tüm bölümlerin temizlik ve düzen açısından uygunluğunu titizlikle denetledi. Bu incelemeler, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir tesiste gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Fabrika hakkında yasal işlem başlatıldı

Yapılan incelemeler ve tespit edilen hijyen eksiklikleri neticesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hakkında yasal süreç başlatıldı. Fabrika için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aykırılık tespit tutanağı düzenlendi. Bu yasal işlem, tespit edilen kusurların ciddiyetini vurgularken, kamuoyunun tepkisini çeken hijyen sorunlarının giderilmesi için belediyeye tebligat yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci devam ederken, halk sağlığını korumak adına atılacak adımlar merakla bekleniyor.