Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonet karşı şeride geçerek seyir halindeki bir tıra çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

Kaza Cankurtaran Kavşağı’nda gerçekleşti

Olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen tıra çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.