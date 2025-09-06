Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihte yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşadı. A Milli Takım, İspanya ile çıktığı 11 karşılaşmada sadece bir defa kazandı. Bu zafer, 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında 1-0’lık skorla elde edildi. Ay-yıldızlılar, o tarihten sonra rakibiyle oynadığı 8 maçta galip gelemedi; 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Ayrıca, son 7 karşılaşmada İspanya’ya sadece bir gol atabildi.

9 yıl aradan sonra...

Türkiye ile İspanya yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonu olan rakibiyle geçmişte oynadığı 11 maçtan yalnızca birini kazanırken, 6 maçta mağlup oldu ve 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu maçların 1’i Avrupa Şampiyonası, 5’i Dünya Kupası Elemeleri, 2’si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3’ü ise özel karşılaşmalardan oluşuyor. Ay-yıldızlılar bu maçlarda toplam 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Türkiye ile İspanya en son 17 Haziran 2016’da, Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçında karşılaştı ve İspanya, Alvaro Morata’nın iki golü ile Nolito’nun bir golüyle maçı 3-0 kazandı.

Kura ile elemiştik

A Milli Futbol Takımı, 1954 FIFA Dünya Kupası’na ilk kez katılırken, elemelerde İspanya’yı kura atışıyla saf dışı bıraktı. İsviçre’de düzenlenen finaller öncesinde yapılan eleme maçlarında Türkiye, deplasmanda İspanya’ya 4-1 mağlup olurken, kendi sahasında 1-0 galip geldi. Statü gereği, iki takımın karşılaştığı üçüncü maç tarafsız sahada, İtalya’nın başkenti Roma’da oynandı ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Böylece finallere katılacak takım, İtalyan çocuk Luigi Franco Gemma’nın yaptığı kura çekimiyle belirlendi ve Türkiye, şans eseri finallere katılma hakkını kazandı.

A milli futbol takımları arasında oynanan maçlarda elde edilen sonuçlar ise şöyle:

08.06.1952 İstanbul Özel 0-0

06.01.1954 Madrid 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-4

14.03.1954 İstanbul 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-0

17.03.1954 Roma 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off 2-2

06.10.1957 Madrid Özel 0-3

01.02.1967 İstanbul EURO 1968 Elemeleri 0-0

31.05.1967 Bilbao EURO 1968 Elemeleri 0-2

17.10.1973 İstanbul Özel 0-0

28.03.2009 Madrid 2010 Dünya Kupası Elemeleri 0-1

01.04.2009 İstanbul 2010 Dünya Kupası Elemeleri 1-2

17.06.2016 Nice EURO 2016 0-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye'dir.