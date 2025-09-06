Son Mühür - Sarı-lacivertli camianın geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde bulunduğunu ve belirsizlikleri gidermek amacıyla açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Kocaman, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Kocaman, ülke futbolundaki sorunlu ortam sebebiyle teknik direktörlük kariyerine kısa bir süre ara verdiğini dile getirdi.

''Bırakma kararı...''

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin her zaman başarının ve yeni hedeflerin merkezi olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir. Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir." dedi.

Aykut Kocaman sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir. "Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."