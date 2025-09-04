Türkiye tıp tarihinde bir ilke imza atarak çift kol nakli yapılan ilk hasta olan Cihan Topal, hayata dört elle sarılarak herkesin takdirini topluyor. 2008 yılında geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu her iki kolunu da kaybeden 44 yaşındaki Topal, bugün nakledilen kollarıyla otomobil ve motosiklet kullanıyor, çiftçilik yapıyor ve ailesine destek oluyor. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Terziler Mahallesi'nde yaşayan Topal, bu yılki incir hasadına da başlayarak mücadelesini gözler önüne serdi.

13 yıl önce gelen umut ışığı

Çiftçilikle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Cihan Topal, 2008 yılında yaşadığı kazanın ardından kollarına yeniden kavuşmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. İki yıl süren bekleyişin ardından umut verici haber, 25 Eylül 2010 tarihinde geldi. Muğla'da bir trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel’in kolları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi. Bu tarihi operasyonla Topal, Türkiye’de çift kol nakli yapılan ilk hasta olarak kayıtlara geçti.

Hayallerine kavuştu: "Mücadeleyi asla bırakmadım"

Terziler Mahallesi'ndeki incir bahçesinde çalışan Cihan Topal, yaşadığı bu zorlu süreci ve bugün geldiği noktayı duygusal ifadelerle anlattı. "İki yıl boyunca ellerim yoktu, o şekilde yaşadım. Şimdi bir ağacın dalını tutabilmek, yaprağı hissedebilmek, inciri dalından koparıp yiyebilmek bile tarif edilemez bir sevinç kaynağı" diyen Topal, hayata küsmenin bir çözüm olmadığını vurguladı. Mücadeleyi asla bırakmadığını belirterek, "Her şeyi Allah'tan istedim ve dualarım kabul oldu. Çok şükür, 2010’daki o tarihi ameliyat sayesinde hayata yeniden tutundum" dedi.

Kızının elini tutabilmek için yola çıktı

Duygusal anların yaşandığı söyleşide Cihan Topal, en büyük hayalinin kızının elini tutmak olduğunu anlattı. "Ameliyat kararı aldığımda, 'Allah'ım, kızımın elinden tutup parka götüreyim, saçını okşayacak kadar iki elim olsun yeter' diye dua ettim. Çok şükür Rabbim dualarımı kabul etti" diyen Topal, 2014 yılında doğan oğluna ise ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını verdiğini aktardı. Topal, "Kızımın elini tutmak, ona sarılmak kadar güzel bir duygu yok. Şu an kızım hemşirelik okuyor ve bu sene staja başlayacak. Onların mutluluğu benim en büyük motivasyonum" ifadelerini kullandı.

Bugün elleriyle pek çok şeyi yapabildiğini belirten Cihan Topal, bu duruma duyduğu minneti dile getirdi. "Arabamı ve motosikletimi kullanabiliyorum. Zeytinimizi, incirimizi kendimiz topluyoruz. Tavuklarıma yem veriyor, yumurtalarını toplayabiliyorum. Bunların hepsi bir zamanlar sadece birer hayaldi" diyen Topal, kararlı duruşunun ve azminin onu hayallerine ulaştırdığını söyledi. "Mücadeleyi bırakmış olsaydık, şu an bu durumda olamazdık. Hayatımızda çok güzel şeyler değişti. 'Ne olduk' değil, 'ne olacağız' demeliyiz" diyerek yaşam felsefesini özetledi.

Organ bağışı hayat kurtarır

Cihan Topal, kendi hikayesinin bir parçası olan organ bağışının önemine de değinerek topluma duyarlılık çağrısında bulundu. "Bugün hayattaysam ve her şeyi yapabiliyorsam, bunu organ bağışına borçluyum. Organ bağışı olmasaydı, bu ameliyatlar gerçekleşemezdi" dedi. 2000 yılında ehliyetini alırken organ bağışında bulunduğunu belirten Topal, "Yıllar önce bu ameliyatı olmamdan çok daha önce bağışta bulundum. Her sağlıklı birey, her an engelli adayı olabilir. Engelli kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Ancak organ bağışı gerçekten çok önemli" diyerek herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağış yapmaya davet etti.