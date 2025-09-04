Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Şen, dün akşam saatlerinde kayboldu. Karabağ Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yaşlı kadının bulunması için yoğun bir arama çalışması başlattı.

Köpeğin sesi aramayı sonlandırdı

Ekipler gece saatlerinde çalışmalarını sürdürürken, kullanılmayan bir evin bahçesinden gelen köpek seslerini fark etti. Sesin geldiği yöne yönelen ekipler, Hayriye Şen’i sağ salim buldu. Yapılan ilk değerlendirmelerde Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yetkililer, kadının mahallede beslediği köpeğin zaman zaman bulunduğu noktaya gitmesinin, ekiplerin doğru yöne yönelmesine yardımcı olduğunu aktardı.

Jandarma komandolar arama çalışmalarına destek verdi

Olayın ardından arama çalışmalarına jandarma komandoları da destek verdi. Ekipler, kaybolan yaşlı kadının güvenli bir şekilde evine dönmesini sağlarken, benzer durumlarda vatandaşların dikkatli olması ve özellikle Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlı bireylerin takibinin önemine dikkat çekti.

Mahalle halkı rahat bir nefes aldı

Hayriye Şen’in sağ salim bulunması, mahalle sakinleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Mahalleli, kadının güvenli bir şekilde evine dönmesinin ardından, arama çalışmalarına katılan ekipleri ve küçük köpeğin rolünü övgüyle dile getirdi. Yetkililer, köpeklerin bu tür durumlarda hayati önem taşıyabileceğini vurgulayarak, yaşlı bireylerin güvenliği için toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.