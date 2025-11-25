Türkiye'nin uzay programındaki kilit isimlerinden, ülkenin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, İzmir’de lise öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğu tecrübelerini ve Türkiye’nin uzaydaki hedeflerini paylaştı. İzmir Atatürk Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Atasever, Türkiye’nin uzaydaki vizyonu ve astronotluk mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Türk astronotların misyonu ve zorlu eğitim süreci

Atasever, Türkiye’nin uzaydaki bilimsel katkılarına dikkat çekerek, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzayda toplam 13 farklı bilimsel deneyi başarıyla tamamladığını hatırlattı. Kendisinin de bu misyonu takiben 7 ayrı bilimsel çalışmada görev alacağını belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapacakları görevler için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uzay merkezinde geçen yoğun eğitim dönemine de değinen Atasever, astronot adaylarının burada 8 ay boyunca titiz bir hazırlıktan geçtiğini ve çeşitli zorlu sınavlar ile testlere tabi tutulduğunu ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) devasa yapısı ve mühendislik harikası

ISS’nin teknik özelliklerini ve önemini öğrencilere aktaran Atasever, bu yapının insanlık tarihinin en karmaşık mühendislik ürünü olduğunu vurguladı:

"Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya yüzeyinden 410 kilometre yükseklikte konumlanmış devasa bir platformdur. Saatte 27 bin kilometrelik akıl almaz bir hızla seyahat eder ki, bu bir merminin hızından bin kat daha fazladır. Ana taşıyıcı yapısının genişliği 100 metreyi, Güneş panellerinin genişliği ise 70 metreyi bulmaktadır. Bugüne kadar insanlığın inşa ettiği en karmaşık mühendislik yapısı olarak kayıtlara geçmiştir. 100 milyar dolardan fazla bir maliyetle inşa edilen bu yapı, aslında kocaman bir uzay laboratuvarıdır. Yıllar içinde 'modül' adını verdiğimiz yapısal parçaların uzayda birbirine kenetlenmesiyle günümüzdeki halini almıştır."

Astronot olmak için hangi yetenekler gerekli?

Programın soru-cevap bölümünde, bir öğrencinin astronot olmak için hangi yolu izlemesi gerektiğini sorması üzerine Atasever, gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Atasever, öğrencilerin kimya, makine veya biyoloji mühendisliği gibi birçok farklı alanda yükseköğrenim görebileceğini belirtti. Ancak mesleğin gerektirdiği en temel yeteneğin analitik düşünme olduğunu vurguladı. Analitik yeteneklerin geliştirilmesinde ise matematiğin kritik bir rol oynadığını ekledi. Ayrıca, uluslararası bilimsel literatürün büyük ölçüde İngilizce üretildiği gerçeğinden hareketle, astronot adaylarının İngilizceyi ana dil seviyesinde konuşması gerektiğini, çünkü bilimsel metinleri özümsemenin ve küresel iş birlikleri kurmanın yolunun bu dil yetkinliğinden geçtiğini ifade etti.