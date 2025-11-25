Son Mühür/ Beste Temel- Psikolog Sedef Yıldırım ile Keşfet'te program boyunca kişinin kendisinde görmek istemediği, bastırdığı ya da reddettiği özelliklerin nasıl gölgeye dönüştüğü, bu gölge parçalarının günlük hayatta nasıl davranışlara yansıdığı ve ilişkilerde tekrarlayan döngülerin gölgeyle nasıl bağlantılı olduğu detaylı şekilde ele alındı.

Dr. Mengüç, gölge yönün yalnızca olumsuz değil; kişinin potansiyelini, yaratıcılığını ve cesaretini de içinde barındıran bir alan olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

“Gölge, kişinin en çok kaçtığı yerde en çok ihtiyacı olan şeyi saklar. Yüzleşmek sancılıdır ama gerçek dönüşüm orada başlar.”

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, terapötik süreçte gölgenin fark edilmesinin önemine değinirken, bireyin kendi karanlık yönlerini kabul ettikçe daha bütün, daha dengeli ve daha özgür bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Programda ele alınan temel noktalar şunlardı:

Gölge yönün çocukluk deneyimleriyle ilişkisi

Gölgenin reddedildikçe davranışlarda “patlamalar” ya da “tekrarlayan döngüler” olarak ortaya çıkması

İlişkilerde gölge dinamikleri: suçlama, idealleştirme, değersizleştirme döngüleri

Gölgeyi kabullenmenin empati, farkındalık ve özgüven üzerindeki iyileştirici etkileri

Kişinin kendisiyle barışmasının ilk adımının yüzleşme olması

Bölüm, hem derinlikli anlatımı hem de günlük hayata dokunan örnekleriyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada birçok izleyici, bu bölümün “gölge yönlerini fark etmek için bir rehber niteliğinde” olduğunu belirterek programa övgü dolu yorumlar paylaştı.