Son Mühür- Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Hamdi Ulukaya’nın net serveti, Chobani şirketinin 650 milyon dolarlık yeni yatırım almasının ardından 13,5 milyar dolara yükseldi. Bu rekor artış, Ulukaya’yı dünya sıralamasında 1868. basamaktan 202. sıraya taşıdı.

Kısa Dalga’nın aktardığı bilgilere göre, şirketinin yaklaşık yüzde 68’ine sahip olduğu belirtilen Ulukaya, yalnızca birkaç ay içinde servetini 11 milyar dolar artırarak Murat Ülker’i (5,4 milyar dolar) geride bıraktı. Böylece Türkiye’nin en zengin vatandaşı unvanını elde etti.

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmişti

Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan dev sponsorluk anlaşmasıyla Türkiye kamuoyunun gündemine gelmişti. ABD merkezli yoğurt markası Chobani’nin Fenerbahçe ile yaptığı iş birliği, hem spor hem de ekonomi dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Hamdi Ulukaya kimdir?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığıyla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşamın içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluğu, onu erken yaşta üretimle tanıştırdı.

Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlayan Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla ABD’ye gitti. New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme eğitimi alarak girişimcilik yolculuğuna adım attı.

ABD’de kurduğu Chobani markasıyla kısa sürede dünya çapında başarıya ulaşan Ulukaya, hem Amerika’da hem de Türkiye’de girişimcilik ve istihdam alanında örnek gösterilen isimlerden biri haline geldi.