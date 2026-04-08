Irak’ta İran bağlantılı Şii milis grup Kataib Hizbullah, ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ın esaret altındaki görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Kittleson’ın çeşitli iddialarda bulunduğu görülürken, kısa süre sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Esaret görüntüleri gündem oldu

Yayımlanan videolarda Kittleson, kendisini tanıtarak Irak’ta uzun yıllardır savaş muhabiri olarak görev yaptığını anlattı. Gazeteci, geçmişte farklı çatışma bölgelerinde bulunduğunu ve bölgedeki askeri yapılarla temas halinde olduğunu ifade etti.

“İstihbarat topladım” iddiası

Görüntülerde Kittleson’ın, Bağdat’taki ABD diplomatik temsilciliği için bazı gruplar hakkında bilgi topladığını söylediği öne sürüldü. Ancak bu açıklamaların esaret koşullarında yapıldığına dikkat çekilirken, bağımsız şekilde doğrulanamadığı vurgulanıyor.

Trump yönetimine eleştiri

Videoda Kittleson’ın ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine yönelik eleştirilerde bulunduğu da görüldü. Gazeteci, bölgede Amerikalıların güvenliğinin önceki dönemlere göre daha riskli hale geldiğini savundu.

Kaçırılma anı ve operasyon detayları

Kittleson, 31 Mart’ta Bağdat’ın merkezinde kaçırılmıştı. Iraklı yetkililere göre gazeteci, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kaçıranların kullandığı aracın takip sırasında kaza yaptığı, ancak şüphelilerin gazeteciyi başka bir araca aktararak kaçmayı başardığı bildirildi.

Milis grup: “Serbest bırakıldı”

Kataib Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Kittleson’ın bir hafta süren esaretin ardından serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, gazeteciye Irak’ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Olayın yankıları sürüyor

ABD’li gazetecinin kaçırılması ve ardından yayımlanan görüntüler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tür olayların bölgedeki güvenlik risklerini ve gazetecilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

