ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Pakistan’ın diplomasi çağrısına Washington’dan ilk açıklama geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pakistan’ın sunduğu “iki haftalık süre uzatımı” teklifinden haberdar olduğunu ve konuya ilişkin yanıt vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan resmi açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Trump’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından iletilen öneriyi değerlendirdiğini belirtti.

Leavitt, ABD Başkanı’nın söz konusu teklife ilişkin kararını kısa süre içinde açıklayacağını ifade etti.

Pakistan’dan “2 hafta” çağrısı

Pakistan yönetimi, ABD’nin İran’a yönelik planlanan askeri operasyonunu ertelemesi için diplomasi çağrısında bulunmuştu. Başbakan Şahbaz Şerif, sürecin barışçıl yollarla çözülmesi için müzakerelere zaman tanınması gerektiğini vurgulamıştı.

Şerif, diplomatik girişimlerin somut sonuçlar doğurabilecek aşamaya geldiğini belirterek, ABD’den son tarihi iki hafta uzatmasını talep etmişti.

Hürmüz Boğazı için öneri

Pakistan Başbakanı, İran’a da çağrıda bulunarak iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açmasını istemişti. Bu adımın bölgedeki tansiyonu düşürebileceği değerlendirilmişti.

Diplomasi mi, askeri seçenek mi?

Washington yönetiminin Pakistan’ın önerisine nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, uluslararası kamuoyu gözünü ABD’nin atacağı adıma çevirdi. Kararın, bölgedeki gerilimin seyrini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Kritik süreç devam ediyor

ABD ile İran arasındaki tansiyonun yüksek seyrettiği süreçte, diplomatik girişimlerin sonuç verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Pakistan’ın arabuluculuk çabaları ise dikkatle izlenmeye devam ediyor.