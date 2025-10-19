Son Mühür- Yavaş’ın kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptığını belirten Ortaylı, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ve Ankara için bir kazançtır. Daha da çok şeyleri sessizce yapıyor. İmkânları dar ve yer yer daraltılıyor. Açık konuşayım; hangi grup Mansur Bey’le uğraşırsa yanlış yapar. Sempatizanları da muhalifleri de bu gibi oyunlardan yaka silktikleri için mutlaka ona sahip çıkarlar.”

“CHP nihayet doğru kararı verdi”

Yavaş öncesi döneme de atıfta bulunan Ortaylı, CHP’nin Mansur Yavaş’ı aday gösterme kararının yerinde bir adım olduğunu belirtti. Ortaylı, “Nihayet CHP kendisini aday göstermeyi akıl etti ve şehir hiç de hoş bir durumda değildi” sözleriyle geçmiş döneme eleştiride bulundu.

“Bu anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır”

Ortaylı, Mansur Yavaş hakkında başlatılacağı öne sürülen bir soruşturmaya da dikkat çekti. “Galiba bu sıralarda hakkında soruşturma başlayacak” diyen tarihçi, adalet vurgusu yaparak şunları yazdı:

“Adalete olan saygımdan dolayı o zaman artık yazmayacağım. Bu kendisi hakkındaki sözü geçen, anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır. Ama adalet bekliyoruz.”

“Ankara’nın ağırbaşlı bir belediye başkanı var”

Yazısının sonunda Mansur Yavaş’ın yönetim tarzına övgüde bulunan Ortaylı, “Ankara’nın kendine yakışan, ağırbaşlı bir belediye başkanı vardır. Etrafıyla da iyi bağlantı kuruyor. Dikkatinizi çekti mi? İlk defa gerçek bir Ankaralı başkanımız var” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.