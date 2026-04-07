ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Pakistan’dan kritik bir diplomasi çağrısı geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik planlanan askeri operasyonu ertelemesini istedi.

“Diplomasi için süre uzatılmalı”

Şerif, yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki krizin çözümünde diplomatik girişimlerin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, sürecin kesintiye uğramaması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı, “Diplomasinin sonuç verebilmesi için son tarihin en az iki hafta uzatılmasını içtenlikle talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk süreci sürüyor

ABD ile İran arasında dolaylı temasların devam ettiği süreçte Pakistan’ın arabuluculuk rolü dikkat çekiyor. Şerif, yürütülen görüşmelerin somut sonuçlar doğurabilecek bir noktaya ulaştığını belirterek askeri adımların süreci sekteye uğratabileceğine işaret etti.

İran’a da çağrı: Hürmüz Boğazı açılsın

Şerif, yalnızca ABD’ye değil İran’a da çağrıda bulundu. İran’ın iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açmasını isteyen Şerif, bu adımın bölgesel tansiyonu düşürebileceğini ifade etti.

“İki haftalık ateşkes” önerisi

Pakistan Başbakanı, bölgedeki tüm taraflara iki haftalık geçici ateşkes çağrısı yaptı. Bu sürenin diplomatik çözüm için kritik olduğunu vurgulayan Şerif, kalıcı barışın ancak müzakere yoluyla sağlanabileceğini dile getirdi.

Gözler Washington ve Tahran’da

ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonuna saatler kala gelen bu çağrı, uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Tarafların nasıl bir yanıt vereceği, bölgedeki gerilimin seyrini belirleyecek.