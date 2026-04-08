İran’ın güneybatısındaki Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisleri, devam eden çatışmalar kapsamında düzenlenen saldırılarla hedef alındı. Bölgedeki stratejik sanayi altyapısına yönelik saldırıların, savaşın seyrini ekonomik alana taşıdığı değerlendiriliyor.

Mahşehr’de kritik tesisler vuruldu

İran’ın en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Mahşehr’deki petrokimya komplekslerinin saldırıya uğradığı bildirildi. Bölge, ülkenin petrokimya üretiminin önemli bir kısmını karşılaması nedeniyle stratejik öneme sahip. Saldırılar sonrası bazı tesislerde faaliyetlerin durduğu ve üretimin aksadığı belirtiliyor.

Daha önce de hedef alınmıştı

Mahşehr, son günlerde art arda düzenlenen hava saldırılarının merkezinde yer alıyor. İsrail’in daha önce de bu bölgedeki petrokimya tesislerini hedef aldığı ve saldırıların İran’ın sanayi kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu tür saldırıların yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik baskı unsuru taşıdığına dikkat çekiyor.

Can kaybı ve hasar belirsiz

Saldırının ardından bölgede hasarın boyutuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken, daha önce aynı bölgede gerçekleşen saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu biliniyor.