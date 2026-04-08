ABD ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken, Tahran yönetimi bölgedeki bazı ülkeler için dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayımladı. İran, belirli köprüler ve ulaşım güzergahlarının potansiyel hedef olabileceğini belirterek sivillere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Birden fazla ülke için uyarı yapıldı

İran tarafından yayımlanan uyarıda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail’de bulunan bazı kritik noktaların risk altında olabileceği ifade edildi.

Uyarıda, bu bölgelerde yaşayanlar ile söz konusu güzergahları kullanmayı planlayan kişilerin dikkatli olması istendi.

Köprü ve geçiş noktaları işaret edildi

İran basınında yer alan görsellerde, bazı köprü ve ulaşım hatlarının “askeri hedef” haline geldiği öne sürüldü. Bu kapsamda özellikle şu noktalar dikkat çekti:

Riyad ile Cidde arasındaki ana ulaşım hattı

Suudi Arabistan ile Bahreyn’i bağlayan Kral Fahd Köprüsü

BAE’deki Şeyh Zayed Köprüsü

İsrail’de Tel Aviv ve Rişon LeZion’daki Yarkon ve 431 numaralı demiryolu köprüleri

Bu bölgelerin önümüzdeki saatlerde saldırı riski taşıyabileceği iddia edildi.

Gerilim zirveye ulaştı

Uyarının, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonunun gündemde olduğu kritik saatlerde gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar, altyapı hedeflerinin işaret edilmesinin gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdiğini belirtiyor.

Sivillere çağrı: Dikkatli olun

İran tarafından yapılan açıklamalarda, sivillerin bu bölgelerden uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça söz konusu güzergahları kullanmamaları gerektiği vurgulandı.

Bölgesel risk artıyor

Söz konusu uyarı, Orta Doğu’da tansiyonun hızla yükseldiği bir dönemde geldi. Kritik ulaşım hatlarının hedef alınabileceğine dair iddialar, bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından izliyor.

