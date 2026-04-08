ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kritik saatlere girilirken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, sürecin her iki ihtimale de açık olduğunu belirterek, “Savaşa da barışa da hazırız” mesajı verdi.

Müzakerelerde son saatler

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasına kısa bir süre kala, taraflar arasında yoğun diplomatik temaslar sürüyor. Trump’ın “Hararetli müzakereler devam ediyor” açıklamasının ardından gözler Tahran’dan gelecek mesajlara çevrildi.

İran’dan net duruş

İngiltere merkezli Reuters’a konuşan İranlı yetkili, ülkenin olası tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu vurguladı. Açıklamada, hem diplomatik çözüm hem de askeri gerilim ihtimalinin masada olduğu ifade edildi.

Pakistan’ın arabuluculuk girişimi

Süre dolmadan önce Pakistan devreye girerek diplomasi çağrısında bulunmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD’den sürenin iki hafta uzatılmasını isterken, İran’a da Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açık tutma önerisi yapmıştı.

Tahran’dan olumlu sinyal

İranlı kaynaklar, Pakistan’ın sunduğu bu öneriye Tahran yönetiminin olumlu yaklaştığını belirtti. Bu gelişme, taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı şeklinde yorumlandı.

Gerilim zirvede

ABD ile İran arasındaki gerilim, verilen sürenin dolmasına saatler kala en yüksek seviyelerden birine ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu kritik süreçte atılacak adımların bölgesel ve küresel dengeler üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Uluslararası kamuoyu, müzakerelerden çıkacak sonuca odaklanırken, tarafların vereceği kararların çatışma ya da uzlaşı yönünde belirleyici olması bekleniyor.