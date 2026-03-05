Türkiye’de tatil fiyatlarının hızla artması birçok kişinin planlarını ertelemesine neden oluyor. İzmir’de yaşayan bazı gezginler ise farklı ülkelerde daha uygun tatil imkanları araştırmaya başladı. Bu arayışın sonucunda Afrika kıtasında bulunan Zanzibar Adası yeniden gündeme geldi.

Tanzanya’ya bağlı özerk bir yönetim olan Zanzibar, doğal güzellikleri ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında ada, Türk vatandaşları arasında konuşulan yeni bir tatil noktası haline geldi.

Zanzibar neden dikkat çekiyor

Zanzibar, Afrika kıtasında Tanzanya’ya bağlı bir ada yönetimi olarak biliniyor. İki adadan oluşan bu bölge geçmişte sultanlık yönetimiyle idare edilmiş. Günümüzde ise 50 sandalyeli meclise sahip bir cumhuriyet sistemi bulunuyor.

Doğal güzellikleri, geniş plajları ve tropikal yapısı nedeniyle ada uzun süredir turistlerin ilgisini çekiyor. Son dönemde ise özellikle Türkiye’den seyahat planı yapanların radarına girmeye başladı.

Sosyal medyada konuşulan tatil

Türkiye’de özellikle sahil şehirlerinde tatil maliyetlerinin yükselmesi sonrası farklı alternatifler araştırılıyor. İzmir’de yaşayan bazı tatilciler de sosyal medyada Zanzibar paylaşımlarını görmeye başladı.

Bu paylaşımlarda adanın ucuz konaklama seçenekleri, temiz denizi ve doğal alanları sıkça dile getiriliyor. Birçok kişi için şaşırtıcı olan ise tatilin tek bir asgari ücretle yapılabileceği iddiası.

Vize kolaylığı büyük avantaj

Zanzibar’a gitmek isteyen Türk vatandaşları için önemli bir kolaylık bulunuyor. Hususi, diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip olanlar için 90 güne kadar vize muafiyeti uygulanıyor.

Kapıda vize uygulaması sayesinde yaklaşık 50 dolar ödeyerek ülkede kalmak mümkün oluyor. Bu durum özellikle tatil planı yapanlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Otel fiyatları oldukça düşük

Adanın öne çıkan özelliklerinden biri de konaklama ücretleri. Zanzibar’da otel fiyatlarının tek kişi için gecelik yaklaşık 360 Türk lirasından başladığı belirtiliyor.

Cam gibi denizi, geniş yeşil alanları ve ücretsiz halka açık plajları sayesinde ada turistler için cazip hale geliyor. Tatilciler hem doğanın içinde zaman geçiriyor hem de yüksek ücretler ödemeden denizin tadını çıkarabiliyor.

Zanzibar’a giderken nelere dikkat edilmeli

Zanzibar’a seyahat etmeyi planlayanların bazı ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Bunların başında sivrisinekler geliyor. Afrika bölgesinde yaygın olan sivrisineklere karşı koruyucu sprey taşımak öneriliyor.

Adada turistlerin en çok kullandığı para birimi ise Amerikan doları. Ancak 10 yıldan eski basım dolarların kabul edilmediği belirtiliyor. Bu nedenle yeni basım döviz bulundurmak önemli bir detay olarak anlatılıyor.

Ulaşım biraz farklı

Türkiye’den Zanzibar’a direkt uçuş bulunmuyor. Seyahat etmek isteyenler önce Tanzanya’nın Darüsselam şehrine uçuyor. Ardından limanlardan Zanzibar Adası’na geçiş yapılabiliyor.

Ulaşım biraz zahmetli görünse de ada için yapılan yorumlar merak uyandırıyor. Özellikle İzmir’de yaşayan bazı gezginler için bu rota, pahalı tatil seçeneklerine karşı farklı bir alternatif olarak konuşulmaya devam ediyor.