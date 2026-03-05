Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nü Altındağ Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde düzenlenen görkemli bir "Kış Konseri" ile kutladı. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplumsal yapıdaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekilen bu özel gecede, Türk Halk Müziği’nin en seçkin eserleri birlik ve beraberlik ruhuyla seslendirildi.

Yıldız Kenter Sahnesi’nde kültürel kenetlenme

Her yıl 27 Şubat tarihinde dünya genelinde kutlanan Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü, Bornova’da müziğin birleştirici çatısı altında hayat buldu. Altındağ Kültür Merkezi bünyesinde yer alan Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlik, sivil toplumun özünde barındırdığı dayanışma azmini notalarla buluşturdu. Küresel ölçekte eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele eden STK’ların özverili çabalarının onurlandırıldığı programda, katılımcılar müziğin şifalı gücüyle moral depoladı. Salonu hınca hınç dolduran Bornovalılar, sivil toplumun demokratik yaşamdaki önemini bir kez daha idrak ederken, ortak kültürel mirasımız olan türkülere eşlik ederek dev bir koro oluşturdu.

Şef Selda Kesgi yönetiminde Anadolu rüzgarı

Gecenin müzikal yolculuğunu, Bornova Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren STK Türk Halk Müziği Korosu üstlendi. Deneyimli Şef Selda Kesgi’nin yönetiminde sahne alan koro, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen zengin bir repertuvarı izleyiciyle paylaştı. “Açıl Ey Ömrümün Varı”, “Gova Gova İndirdiler Yazıya” ve “Ah Bir Ataş Ver” gibi hafızalara kazınan koro eserleri, teknik kusursuzluk ve yüksek bir duygu yoğunluğuyla icra edildi. Özellikle “Damat Halayı” ve “Amman Avcı Vurma Meni” gibi eserler sırasında salondaki coşku zirveye tırmanırken, dinleyicilerin alkışları performansları taçlandırdı.

Solo performanslar ve unutulmaz bir repertuvar

Konserin solo bölümlerinde ise yerel yetenekler sahne alarak bireysel performanslarıyla büyük beğeni topladı. “Arda Boylarında” ve “Tekirdağ’ın Üzümü” gibi Rumeli ve Trakya yöresinin dokunaklı ezgilerinden, “Harman Yeri Sürseler” ve “Ak Güvercin Olaydım” gibi lirik eserlere kadar geniş bir yelpazede sunulan performanslar, kulakların pasını sildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde “Bağa Gel Bostana Gel” ve “Uzun Kavak Ne Gidersin Engine” gibi ritmik eserlerle temponun yükseldiği konser, sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda sivil toplum bilincinin sanatsal bir dışavurumu olarak nitelendirildi.

Başkan Ömer Eşki: "Sivil toplum demokrasinin vicdanıdır"

Etkinlikte bir konuşma yaparak sivil toplumun toplumsal gelişimdeki kritik rolüne vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel yönetimlerin STK’larla kurduğu stratejik ortaklıkların önemine değindi. Başkan Eşki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sivil toplum kuruluşları, demokratik katılımın ve toplumsal dayanışmanın temel taşı, adeta demokrasinin vicdanıdır. Özellikle yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelede gösterdikleri sarsılmaz irade, bizlere her zaman ilham veriyor. Bornova Belediyesi olarak bu dayanışma kültürünü her geçen gün daha da büyütmeyi, STK’larımızın yanında durarak ortak projelerle kentimizi ileriye taşımayı bir görev addediyoruz. Bu akşam burada yükselen türküler, bizim sarsılmaz birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin en saf ifadesidir.”

Sanatın farkındalık yaratan gücü

Başkan Eşki, kültürel ve sanatsal organizasyonların toplumsal farkındalığı artırmadaki gücüne de dikkat çekti. Sanatın, sivil toplumun görünürlüğünü pekiştiren en etkili araçlardan biri olduğunu belirten Eşki, sivil toplum bilincini güçlendiren bu tür etkinliklerin Bornova’nın sosyal dokusunu zenginleştirmeye devam edeceğini kaydetti. Gecenin sonunda emeği geçen sanatçılara ve katılım sağlayan tüm sivil toplum temsilcilerine teşekkürlerini sunan Başkan Eşki, dayanışmanın Türküsü’nün Bornova sokaklarında her daim yankılanacağını sözlerine ekledi.

