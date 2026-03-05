Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vakıflar ve belediyeler üzerinden yaptığı açıklamalar, siyaset gündeminde yeni bir tartışmayı başlattı. Özel, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “Erdoğan, bütün vakıfların yönetimi ailende, TÜGVA’ya paraları milletten almayı bırak; belediyelerden aktaran sensin” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den karşılık

Özel’in sözlerine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert bir tepki gösterdi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’yi hedef alarak, “Belediyeler üzerinden LGBT’yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP’nin kendisidir” ifadelerini kullandı.

“Yavuz hırsız” benzetmesiyle eleştiri

İnan, Özel’in iddialarını eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel’in adeta mesleği haline gelmiş. Silivri’deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin, patenti size ait, içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar.”