Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçenin en köklü dinamiklerinden biri olan Karşıyaka Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar organizasyonuna katıldı. Osman Bey Parkı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, yeşil-kırmızı renklere gönül verenler ile ilçe sakinleri aynı sofrada bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osman Bey Parkı’nda dayanışma rüzgarı

Ramazan ayının manevi iklimini mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu kez sporun ve kent kültürünün kalbinin attığı taraftar iftarına konuk oldu. Karşıyaka Taraftarlar Derneği ev sahipliğinde Osman Bey Parkı’nda kurulan uzun sofralar, binlerce Karşıyakalıyı ortak bir paydada buluşturdu. Başkan Ünsal’ın alana girişiyle birlikte yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan belediye yönetimi, iftar saati boyunca vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bayram öncesi dayanışma bağlarını güçlendirdi. Paylaşma duygusunun en üst seviyeye çıktığı organizasyonda, Karşıyaka’nın sadece bir semt değil, büyük bir aile olduğu gerçeği bir kez daha vurgulandı.

Başkan Ünsal: "Karşıyaka ruhu bizim en büyük mirasımızdır"

İftar saatinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin spor geçmişiyle harmanlanmış sosyal yapısına dikkat çekti. Karşıyaka’nın, aidiyet duygusunun en yoğun yaşandığı kentlerin başında geldiğini ifade eden Ünsal, “Bu kent, sarsılmaz bir dayanışma kültürü ve asırlık bir spor geleneği üzerinde yükseliyor. Yeşil-kırmızı renklere olan bu derin sevgi, aslında Karşıyakalıların kendi kimliğine ve birbirine olan sadakatinin bir yansımasıdır. Bugün burada, bu eşsiz atmosferde taraftarlarımızla ve komşularımızla aynı ekmeği bölüşmek, bu ruhu yeniden hissetmek bizim için paha biçilemez bir mutluluk. Bu özel organizasyonu tertip eden taraftar derneğimize ve soframıza konuk olan her bir hemşehrime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

Karşıyaka aidiyeti ve geleneksel bağlar

Başkan Ünsal, Karşıyaka ruhunun nesilden nesile aktarılan bir emanet olduğunu hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti: “Taraftarlarımızın sergilediği bu birliktelik tablosu, ilçemizin ne kadar güçlü bir omurgaya sahip olduğunu kanıtlıyor. Bizler, belediye olarak bu kültürü korumak ve sosyal yardımlaşmanın huzurunu ilçemizin her köşesine yaymak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu sofralarda yeşeren dostluklar, kentimizin yarınları için en büyük motivasyon kaynağımızdır. Birlik ve beraberliğimizin gücüyle Karşıyaka sevgisini büyüterek yaşatacağız.”

Dernek Başkanı Kırmacı: "Kardeşliğimizin huzurunu paylaşıyoruz"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ise, Başkan Yıldız Ünsal’ın katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İftar sofralarının sadece bir yemek buluşması değil, kardeşlik bağlarını tazeleyen bir köprü olduğunu belirten Kırmacı, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da tek yürek olmayı başardık. Geleneksel iftarımızda bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza ve tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyoruz. Bizim için asıl olan bu samimiyetin ve beraberliğin daim olmasıdır. Ramazan ayının huzurunun tüm kentimize bereket getirmesini diliyorum,” şeklinde konuştu.