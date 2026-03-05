Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile kurduğu stratejik iş birliği kapsamında yürüttüğü “Okuyan Bir Gelecek” projesini ilçenin dört bir yanına yaymaya devam ediyor. Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen proje, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle geleceğin sorgulayan nesillerini yetiştiriyor.

Eğitimde fırsat Eşitliği için kitapların gücü

Buca Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini tabana yayma hedefiyle geçen yıl başlattığı sosyal kalkınma hamlesi, Kozağaç ve Gediz Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde yeni bir ivme kazandı. 5 ile 7 yaş arasındaki çocukları odağına alan bu kapsamlı program, miniklerin kelime hazinelerini zenginleştirirken bilişsel yetilerini okul öncesi dönemde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Belirlenen program dahilinde oluşturulan özel okuma grupları, her hafta edebiyat değeri yüksek, çocuk gelişimine uygun farklı bir eserle tanışıyor. Bu interaktif süreç, çocukların sadece dinleme becerilerini değil, aynı zamanda olaylar arasında bağ kurma ve kendini ifade etme kabiliyetlerini de güçlendiriyor.

Her çocuğa kendi kütüphanesi: 10 haftalık iyilik yolculuğu

Projenin en dikkat çekici ve sürdürülebilir yanını ise çocuklara sağlanan kalıcı materyal desteği oluşturuyor. 10 hafta süren yoğunlaştırılmış okuma serüveninin sonunda, program boyunca incelenen ve üzerine konuşulan tüm kitaplar çocuklara armağan ediliyor. Bu sayede her çocuğun kendi yaşam alanında ilk kütüphanesini kurması ve kitapla olan fiziksel temasını koparmaması sağlanıyor. Buca Belediyesi, bu yöntemle çocukların kitapları sadece birer ders materyali olarak değil, hayat boyu yanlarında taşıyacakları birer dost ve bilgi kaynağı olarak görmelerini hedefliyor.

Başkan Görkem Duman: "Hayal dünyası geniş nesiller inşa ediyoruz"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, yerel yönetimlerin en temel sorumluluklarından birinin çocukların kültürel sermayesini artırmak olduğunu vurguladı. Projenin Kozağaç ve Gediz merkezlerinde de başarıyla sürdürüldüğünü belirten Başkan Duman, “AÇEV ile yürüttüğümüz bu anlamlı çalışma sayesinde evlatlarımızın hayal dünyalarına dokunuyoruz. Gayemiz, onlara sadece birer kitap hediye etmek değil, ömür boyu onlara rehberlik edecek bir okuma kültürü aşılamaktır. 10 haftalık bu yolculuğun sonunda çocuklarımızın evlerinde kendi kütüphanelerinin olması, kitapla kurulan bağın kalıcı hale gelmesi demektir. Ailelerimizi de bu eğitimin ayrılmaz bir parçası yaparak, araştıran ve sorgulayan bir nesli el birliğiyle hazırlıyoruz” dedi.

Aileler de eğitimin birer parçası haline getiriliyor

Projenin koordinasyonunu üstlenen Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, eğitimin sadece çocukla sınırlı kalmaması için aileleri de sürece dahil ediyor. Projenin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyan aile eğitimlerinde; ebeveynlere çocuklarına kitap okuma alışkanlığını nasıl sevdirebilecekleri, yaş gruplarına göre doğru yayın seçiminin püf noktaları ve erken çocukluk evresinde okuma kültürünün bireysel gelişim üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde aktarılıyor. Uzmanlar tarafından verilen bu seminerlerle, ev ortamında da okuma kültürünün desteklenmesi ve eğitim sürecinin sürekliliği hedefleniyor.