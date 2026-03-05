Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Ramazan ayının manevi iklimi, kurulan dev gönül sofralarıyla taçlandı. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen geleneksel iftar buluşması, binlerce vatandaşın yoğun katılımıyla adeta bir dayanışma şölenine dönüştü. Programın sonunda gerçekleşen toplu üye katılımı ise siyasi kulislerde yankı uyandırdı.

Kemalpaşa sokaklarında birlik ve beraberlik rüzgarı

Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde tasarlanan organizasyonda, ilçe başkanlığı binasının önü tarihi günlerinden birini yaşadı. Kemalpaşa’nın en uzak mahallelerinden merkezine kadar her noktadan gelen binlerce vatandaş, kurulan uzun sofralarda omuz omuza vererek akşam ezanının okunmasını bekledi. Paylaşma kültürünün en somut örneğinin sergilendiği gecede, dualar eşliğinde açılan oruçlar sadece karınları değil, gönülleri de doyurdu. Katılımcıların yoğunluğu ve organizasyonun kusursuz işleyişi, ilçedeki toplumsal dayanışma bağlarının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Siyaset ve toplumun önde gelen isimleri aynı sofrada

Ev sahipliğini CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin üstlendiği bu anlamlı buluşma, bölgenin siyasi figürlerini de bir araya getirdi. İftar programına; Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, önceki dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova geçmiş dönem Belediye Başkanı Olgun Atilla, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katılım sağladı. Siyasetin yerel dinamikleriyle halkın doğrudan temas kurduğu programda, samimi diyaloglar ve dostane görüntüler ön plana çıktı.

Başkan Türkmen: "Paylaşmanın huzurunu birlikte yaşıyoruz"

Gecenin önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaptı. Türkmen, "Ramazan ayı, bizler için sadece bir ibadet dönemi değil; aynı zamanda sofralarımızı ve gönüllerimizi birbirimize açtığımız en kıymetli zaman dilimidir. Bugün burada binlerce hemşehrimizle aynı lokmayı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu muazzam tabloyu oluşturan, soframıza konuk olan her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ruhunun ilçemize ve ülkemize huzur, bereket ve sağlık getirmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz: "Kimseyi geride bırakmadan büyüyoruz"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ise yaptığı açıklamada, partisinin kapsayıcı siyaset anlayışına dikkat çekti. Geleneksel hale getirdikleri iftar sofralarının siyasi bir faaliyetten öte, toplumsal bir sözleşme niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, "Kemalpaşa’da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu sofralar bizim kardeşliğimizin tapusudur. Bugün burada sergilenen birlik mesajı, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Katılan, emek veren ve dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız," dedi.

Kızılüzüm Mahallesi’nden CHP’ye büyük katılım

İftar programının manevi atmosferi, gece sonunda gerçekleşen anlamlı bir törenle taçlandı. İlçenin köklü yerleşim yerlerinden biri olan Kızılüzüm Mahallesi’nde ikamet eden ve geniş bir aileye mensup olan yaklaşık 40 vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılma kararı aldı. Yeni üyelerin rozetleri bizzat İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Türkmen tarafından takıldı. Aile fertlerinin partiye katılımı sırasında büyük bir coşku yaşanırken, Başkan Yılmaz katılım töreninde yaptığı konuşmada; "Ailemiz her geçen gün daha da genişliyor. Halkımızın bu teveccühü ile iktidar yolunda emin adımlarla yürüyoruz," diyerek yeni üyelere "Hoş geldiniz" dedi.

