Son Mühür / Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Başar, akademi dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülünün 2025 yılı sahibi oldu. Vakıf tarafından her yıl yalnızca bir bilim insanına verilen ödül, yarım asrı aşan akademik emeğin karşılığı olarak Prof. Dr. Başar’a layık görüldü.

53 yıllık akademik birikime bilim ödülü

Bilimsel kariyeri boyunca yaklaşık 140 uluslararası yayına imza atan Prof. Dr. Canan Başar, yürüttüğü araştırmalar ve geliştirdiği projelerle Türkiye’de ve uluslararası alanda öncü isimler arasında yer aldı. Akademik üretkenliği, çalışmalarıyla yarattığı etki ve atıf sayıları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılı Bilim Ödülü Prof. Dr. Başar’a verildi.

“Bilim hayatımın merkezinde oldu”

Ödüle layık görülmesinin ardından duygularını paylaşan Prof. Dr. Başar, bilimin yaşamındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Bilim, ömrüm boyunca benim için her şeyden önce geldi. Yarım asrı geçen akademik çalışmalarımın böyle anlamlı bir ödülle taçlandırılması beni son derece mutlu etti.”

ODTÜ Parlar Vakfı’ndan titiz değerlendirme

ODTÜ Parlar Vakfı Ödülleri bu yıl ‘Bilim Ödülü’ ve ‘Araştırma Teşvik Ödülü’ olmak üzere iki başlıkta verildi. Uluslararası ölçekte özgün, kalıcı ve yüksek etki yaratan bilimsel çalışmalar arasından yapılan seçimlerde, jüri üyeleri kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Akademisyenlerin bilim dünyasına katkıları ve akademik performansları detaylı olarak değerlendirildi.

“Hayatımı bilime adadım”

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Başar, ödül haberini aldığında yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

“İlk duyduğumda şaşırdım, ardından büyük bir mutluluk yaşadım. 53 yıllık akademik hayatımda çok sayıda bilim insanı yetiştirdim. Zorlandığım anlar oldu ama öğrencilerimin yüzündeki gülümseme bana her zaman güç verdi.”

Almanya’da bir laboratuvara adı verildi

Prof. Dr. Canan Başar, Türkiye’de ve yurt dışında birçok bilimsel altyapının kurulmasına da öncülük etti. Mezunu olduğu Hacettepe Üniversitesi’nde dolaşım ve EEG laboratuvarlarının kurulmasına katkı sundu.

1980–1990 yılları arasında Lübeck Tıp Üniversitesi Fizyoloji Bölümü’nde ilk EEG ve dolaşım laboratuvarlarını kuran Prof. Dr. Başar, 1992 yılında doçent olarak atandığı Bremen Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde de üniversitenin ilk EEG Laboratuvarını hayata geçirdi. Bu laboratuvara, bilimsel katkılarından dolayı adı kalıcı olarak verildi.

Klinik ve Deneysel EEG Alanında Öncü İsim

Bremen Üniversitesi’nde insan fizyolojisi alanında klinik ve deneysel EEG araştırmalarını gerçekleştiren ilk akademisyen olan Prof. Dr. Başar’ın çalışmaları, uluslararası bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Akademik yolculuğunu daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Başar, burada da aynı alanda yeni bir laboratuvarın kurulmasını sağladı.

Şizofreniden uyku düzenine uzanan araştırmalar

Araştırma yapmanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başar, bugüne kadar başta şizofreni, Parkinson, uyku düzeni ve beyin dalgaları olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttü.

Halen laboratuvar ortamında;

Genç ve ileri yaş gruplarında sürdürülebilir dikkat,

Hafıza ve çalışma belleği,

Kısa süreli uyku (power nap),

Obsesif kompulsif bozukluk

başlıklarında bilimsel projeler yürütüldüğünü belirtti.

“Bilimsel üretim sürecek”

Nitelikli bir akademik ortamda çalışmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Başar, yürütülen projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurgulayarak, bilimsel üretimi sürdürme kararlılığını yineledi.