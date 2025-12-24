Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında afetlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturma hedefiyle stratejik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Kuzey Ege’nin önemli merkezlerinden biri olan Dikili ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlamış eski itfaiye binasının yerine dünya standartlarında, fonksiyonel bir merkez inşa edilmesi için resmi süreç başlatıldı. Yer teslimi aşamasının tamamlanmasının ardından ekiplerin sahaya inmesiyle birlikte, modern donatılara sahip olacak yeni itfaiye kompleksinin inşaat çalışmaları ivme kazandı.

Afet müdahale kapasitesinde stratejik güçlenme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bu proje, bölgenin acil durum senaryolarına karşı hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Kent genelinde yürütülen afet odaklı kalkınma hamlelerinin bir parçası olan bu yatırım, sadece bir bina inşası değil, aynı zamanda kentsel güvenlik ağının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Yer teslimi protokolünün imzalanmasıyla şantiye kurulumuna başlanan tesisin, hedeflenen takvim doğrultusunda 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanarak hizmete alınması öngörülüyor.

Fonksiyonel mimari ve sosyal donatılar bir arada

İki katlı bir mimari şema üzerine kurgulanan yeni Dikili İtfaiye Binası, teknik kapasitesi kadar personelin ihtiyaçlarına cevap veren sosyal olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Proje dahilinde dört büyük itfaiye aracının aynı anda konuşlanabileceği geniş kapasiteli kapalı garaj alanı inşa edilecek. Teknik altyapının yanı sıra itfaiye personelinin fiziksel performansını koruyabilmesi adına tesiste basketbol sahası, sosyal aktivite alanları ve modern duş üniteleri yer alacak. Ayrıca çevreci bir anlayışla tasarlanan proje kapsamında, ilçenin estetik dokusuna uyumlu bir peyzaj düzenlemesi de hayata geçirilecek.

Profesyonel eğitim alanlarıyla teknik gelişim

Modern itfaiyecilik disiplininin gerektirdiği tüm eğitim olanaklarını bünyesinde barındıracak olan merkezde, personelin sürekli formda kalmasını sağlayacak özel bölümler planlandı. Proje detaylarında yer alan kum havuzu ve tartan pistten oluşan eğitim kulvarları, ekiplerin kondisyon çalışmalarını profesyonel bir zeminde yapmalarına imkan tanıyacak. Hem personel refahını hem de hizmet kalitesini odağına alan bu işlevsel yapı, Dikili ve çevre bölgelerde yaşanabilecek yangın, doğal afet veya kaza gibi durumlara karşı çok daha süratli ve güvenli bir müdahale kabiliyeti sağlayacak.