Egebeta Urla Bazaar yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30 pizza ustası, alanında uzman jüri üyeleri karşısında hünerlerini sergiledi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı organizasyon, pizzaseverler ve gastronomi meraklılarını buluşturdu.

Yarışma sonunda Urla’dan Seyhan Laçin birinci olurken, Dikili’den Barış Utku Şentürk ikinci, Bursa’dan Ceyhun Filiz üçüncü oldu. Burdur’dan Nur Buran Ergüz ise Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Etkinliğe İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Pietro Alba da katıldı.

Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonu Umberto Napolitano ve 2006 Almanya Pizza Şampiyonu Sebastiano Minitti’nin hamurla yaptıkları gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlikte ayrıca dans performansları, tatlı ikramları ve çekilişlerle renkli anlar yaşandı.

“Amacımız en iyi pizza şefini seçmek”

Etkinliğin organizatörü ve 2016 Almanya Pizza Şampiyonu Şahin Çiftçi, Türkiye Pizza Şampiyonası’nı ikinci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Almanya’da her yıl düzenlediğimiz yarışmayı Türkiye’ye taşımak istedik” diyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’da bir pizza okulum var. Oradaki İtalyan dostum Umberto Napolitano ile bu organizasyonun Türkiye’de de yapılabileceğini düşündük. Geçen yıl büyük ilgi gördük, bu yıl katılımı artırdık. Yarışmacılar pizzalarını sunum, temizlik ve lezzet açısından jüriye sunuyor. Hedefimiz ülkemizin en iyi pizza şefini seçmek.”

Çiftçi ayrıca “Pizzanın İncelikleri” adlı kitabını yayımladığını ve Türkiye Pizza Akademisi’ni kurduğunu belirterek, “Gerçek İtalyan pizzası yapmak isteyen şeflere bu mesleğin temellerini öğretiyoruz” dedi.

Urla, gastronomi merkezi olma yolunda

Organizasyonun genel koordinatörü Gafur Alişer, etkinliğin Urla’nın gastronomi ve turizm potansiyeline katkı sunduğunu vurguladı.

“Urla bu konuda önü açık bir bölge. Geçen yıl 350 kişi katılmıştı, bu yıl 600’e yakın misafiri ağırladık. 7 dönüm arazi üzerine kurulu Egebeta Urla Bazaar’da sanat ve gastronomiyi bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde benzer etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.

Kadın şeflerden fark yaratan tarifler

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Nur Buran Ergüz, Burdur’da kendi markasıyla işlettiği restoranında uzun fermantasyonlu pizzalarıyla tanınıyor.

“Pizzamın toplamda 48 saat süren fermantasyonu var. Bu, hamuru daha hafif yapıyor. Kadın bakış açısının ve el lezzetinin fark yarattığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şeflerden yaratıcı dokunuşlar

Muğla’dan yarışmaya katılan Berke Devecioğlu, klasik İtalyan tarzı mantarlı Napoliten pizzasıyla beğeni topladı.

“Altı yıldır bu işi yapıyorum. Özel soslar, roka ve parmesanla hazırladım. Keyifli bir yarışma oldu” dedi.

İzmirli Bedirhan Bedirbor ise pizzasında farklı soslar denediğini belirterek,

“Domates sosu artık sıradanlaştı. Ben fındık aromalı kremalı beyaz sos kullandım. Trüf yağıyla marine edilmiş istiridye mantarını ızgarada pişirdim. Karabiber ve parmesanla lezzeti dengeledim” şeklinde konuştu.

Jüri profesyonellerden oluştu

Şampiyonanın jüri koltuğunda; Murat Bingül (Tashoven Kurucusu), Volkan Sintaç, Ahmet Günter Sezener (Venedik Pizza Kurucusu), Bülent Akgerman, Haluk Özyavuz, Şahin Çiftçi, Umberto Napolitano, Sebastiano Minitti, Dr. Emrah Köksal ve Ufuk Evrim Karadağ (EKS Mutfak Akademisi Şefi) yer aldı.