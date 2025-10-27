Son Mühür/ Merve Turan - Narlıdere Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın adını Altıevler Mahallesi’nde yaşatıyor. Belediye Başkanı Erman Uzun, “Bu park, vatanımız için canını veren bir evladımıza duyulan minnetin sembolüdür.” dedi.

Şehidin adı büyüdüğü topraklarda yaşatılacak

Bahar Kalkanı Harekâtı sırasında, 20 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın adı, Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan parkta ölümsüzleştirildi. Altıevler Mahallesi Derviş Sokak’ta bulunan Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Törene şehidin ailesi, Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ege Ordu Komutanlığı İdare Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Numan Kıral, İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

“Ali Emre hep asker olmak istiyordu”

Şehidin ablası Esra Fırıncıoğulları Bige, törende yaptığı konuşmada kardeşinin çocukluğundan beri asker olma hayalini anlattı: “Ali Emre hep asker olmak istiyordu. Derecelerle sınavları geçti, asla pes etmedi. 20 Şubat sabahı, arkadaşlarına ‘Bugün çok güzel bir gün, bugün ölmezsem bir daha ölmem’ demiş. Cesur, inançlı bir askerdi. Bu park, onun adının ve yüzünün unutulmaması için bizim için çok kıymetli.”

Başkan Uzun: Bu park bir vefa nişanesidir

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şehitlerin bu ülkenin özgürlüğünün teminatı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Onlar sayesinde ay-yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşıyoruz. Kahraman Teğmenimiz Ali Emre Fırıncıoğulları da bu vatanın onurlu bir evladı olarak tarihe geçti. Bu park sadece bir yeşil alan değil, bir vefa nişanesidir. Şehidimizin adı Narlıdere’nin kalbinde cesaretiyle birlikte yaşayacak. Aziz hatıralarını yaşatmak bizim vefa borcumuzdur.”

“Şehidimizin mekânı cennet, kabri nurdur”

Törende konuşan Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, şehidin ailesine saygı ve teşekkürlerini ileterek, “25 yaşında hayatının baharında şehit olan kahramanımızı şükranla anıyoruz. Onlara ölü demeyiniz, onlar şehittir. Şehidimizin mekânı cennet, kabri nurdur. Bu park, gençlerimize ve bizlere emanettir.” dedi.

Dualarla açıldı

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İlçe Müftüsü Dr. Veli Vehbi Bardakçı dua okudu. Duaların ardından şehidin ailesi ve protokol üyeleri parkın açılış kurdelesini birlikte kesti. Program, tüm şehitler anısına lokma dökülmesiyle son buldu.