İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bir güzellik salonuna kirpik yaptırmak için giden Dilara Çalışkan, işlem sırasında büyük bir tehlikeyle karşılaştı.

Bulanık görmeye başladı

İddiaya göre çalışanlar, yanlış model kirpik uyguladı. Çalışkan, değişiklik talep ettiğinde bir çalışan işlemin riskli olduğunu ancak birkaç gün sonra düzeltilebileceğini söyledi. Bu sırada işyeri sahibi devreye girerek, “Yatsın, çıkarın hemen” diyerek işlem yapılmasını istedi.

Yeniden başlanan işlemde kullanılan yapıştırıcı maddenin göz içine kaçmasıyla genç kadın şiddetli acı hissetti ve bulanık görmeye başladı.

Tehdit ve hakarete maruz kaldı

Gözünde yanma ve görme kaybı yaşayan Çalışkan’ın iddiasına göre işyeri sahibi, hatalı işlem nedeniyle tepki gösteren genç kadının üzerine yürüdü.

Sözlü tehditlerde bulunan işyeri sahibinin, Çalışkan’ın sosyal medya hesaplarını ve cep telefonu numarasını da engellediği öne sürüldü. Çalışkan, yaşadıklarının ardından polisi aradı ve şikayetçi oldu.

Acil serviste müdahale edilemedi

Polise şikayetinin ardından hastaneye giden genç kadına acil serviste müdahale edilemedi. Doktorlar, durumun ciddi olması nedeniyle Çalışkan’ı uzman göz doktoruna yönlendirdi.

Yapılan muayenede kullanılan yapıştırıcı maddenin göz retinasına kadar ilerlediği ve geçici körlüğün bu nedenle oluştuğu tespit edildi. Genç kadının ilaç tedavisi sürüyor.

“Gözlerim göremez hale geldi”

Yaşadıklarını anlatan Dilara Çalışkan, o anları şöyle aktardı: “Ben daha önce de yaptığım gibi kirpik yaptırmak için randevu alarak bir güzellik merkezine gittim.

Sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı, bunu söylediğimde bana küçük bir vantilatör vererek işleme devam ettiler. İşlem bittiğinde istediğimden farklı yaptıklarını söyledim.

Çalışan bana ‘Şimdi yaparsak sorun olur, iki gün kalsın sonra değiştirelim’ dedi. O sırada işyeri sahibi müdahale ederek ‘Yatın, çıkarın’ diyerek hakaret edercesine işleme devam edilmesini söyledi.

Tekrar işleme başladıklarında bir jel sürdüler, o jel gözümün içine işlemeye başladı. O sırada kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi, canım çok yanıyordu. Tepki gösterip polisi aradım ama hatalı işlem yapmadıklarını söylediler.”

“Kör olabilirdim”

Hastanede geçirdiği tedavinin ardından uzman göz doktoruna sevk edilen Çalışkan, doktorun kendisine retinaya kadar yapıştırıcı temas ettiğini söylediğini aktardı.

Genç kadın yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti: “Doktor, yapıştırıcının gözüme ve retinama kadar girdiğini söyledi. Bulanık görmemin ve acı çekmemin nedeni buydu.

Ben kör olabilirdim. Bu durumun sorumlusu güzellik salonu. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin.”