Türkiye ve Avrupa'nın en büyük açık deniz balıkçılığı turnuvalarından biri olan StafuPro Tuna Masters TEOS, bu yıl 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'nin himayesinde 11-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva, dev balıkların peşindeki amatör balıkçıları bir araya getirecek.

Teos-Sığacık Amatör Balıkçılığın Merkezi Haline Geldi

Tuna Masters TEOS'un yoğun çabaları sonucunda, turnuvanın başlangıcında amatör balıkçılar tarafından pek bilinmeyen Teos - Sığacık destinasyonu, bugün Türkiye'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden birine dönüştü. Bölge, her yıl yüzlerce balıkçıyı ve spora gönül verenleri ağırlıyor.

Uluslararası Katılım Yoğun İlgi Görüyor

Gerek Türkiye'deki marinalardan gerekse uluslararası alandan yoğun ilgi gören turnuvaya bu yıl Kıbrıs'tan iki teknenin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan gibi ülkelerden sporcular kayıt yaptırdı. Turnuva sahasında ayrıca, dünya lideri birçok marka sponsor olarak yer alacak ve ürünlerini sergileyecek.

Organizatör Murat İyriboz'dan Rekor Vurgusu

Turnuva programı hakkında bilgi veren organizatör Murat İyriboz, geçmiş yıllarda kırılan rekorlara dikkat çekti. İyriboz, "2015'te 17 ekiple başlayan turnuvalarımızda birçok rekor yaşadık. 2017'de Baracuda ekibinin yakaladığı 295 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos ile 2021'de Orki Team'in yakaladığı 272 cm boyunda ve 74,5 kg ağırlığındaki kılıçbalığı, Türkiye turnuvalarında yakalanan en büyük balıklar olarak tarihe geçmişti" dedi.

Bu yılki turnuva programı ise şöyle:

11-12 Eylül: Tekne varışları, yerleşim ve brifingler

13-14 Eylül: Rekor büyüklükte balıkların peşinde yarış

13 Eylül (Cumartesi): Etkinlik sahasında sponsor ürünlerinin sergilenmesi

14 Eylül (Pazar):am: Happy Hour, konserler, hakem kararlarının açıklanması, ödül töreni ve gala yemeği

Turnuvada toplanan puanlar, 18-21 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan final ayağı Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2025 turnuvasında yarışmacılara avantaj sağlayacak.