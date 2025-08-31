Osman Günden/Son Mühür- Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın, ilçedeki çevre atıklarının toplanması konusunda yaptığı tartışmalı açıklamalara, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya’dan sert bir yanıt geldi. Fıçı’nın "çöpleri bilerek toplamayacağım" yönündeki sözleri, siyasette yeni bir gerilime yol açtı.

Foça Belediye Başkanı'ndan Tartışmalı 'Çöp' Açıklaması

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, daha önce yaptığı bir açıklamada, çevre atıklarının belediyenin sorumluluğunda olmadığını iddia etmişti. Fıçı, bu nedenle ilçedeki çöpleri bilerek toplamadığını ve toplamayacağını dile getirmişti. Bu sözler, temel bir belediyecilik hizmeti olan temizlik konusunda kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

AK Partili Kaya: "Bu Hizmet Değil, İdeolojik Kibir"

Başkan Fıçı’nın bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, sert ifadeler kullandı. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'i çantada keklik görmekten, İzmirli hemşehrilerimizin iradesini ideolojik ipotek altına almaktan öylesine rahatlamışsınız ki, sorumluluk bilincinizi tamamen kaybetmişsiniz. Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz."

Kaya, bu zihniyetin ileride başka sorunlara da yol açabileceğini belirterek, "Bugün 'Çöpleri toplamayacağız' diyorsunuz, yarın 'Su kesintilerini az bile yapıyoruz, size bu kadar su yeter' derseniz hiç şaşırmayacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamasını, CHP belediyeciliğini eleştirerek sonlandıran Kaya, "CHP belediyeciliğinin İzmir'e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!" dedi.