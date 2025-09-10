Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve sonrasında yaşananlara yönelik eleştirileri nedeniyle 26 Mart tarihinde AK Parti'den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık, Türkiye-Kayar ve İsrail üçgeniyle ilgili ilginç bir teklifi gündeme getirdi.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst lideri kadrosuna yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıyı değerlendiren Kocabıyık, Türkiye'nin F 35 programından çıkartılmasına neden olan S 400 Hava Savunma Sistemi'nin Katar'a gönderilmesini tartışmaya açtı.

Katar'da bizim de üssümüz var...

Hüseyin Kocabıyık,

''Katar’da bizim askeri üssümüz var diye biliyorum. İsrail’in Üssümüzün olduğu bir ülkeye böyle aşağılık bir saldırı düzenlemesi de ilginç. Aklı sıra Türkiye’yi “takmadığını” da gösteriyor herhalde. Şu S400’leri Katar’a yerleştirsek olmaz mı? Hem bir başbelasından kurtuluruz, hem zararımızı biraz karşılar hem de Katar dostumuzun güvenliğine katkı sağlarız. Artık öyle şeyler oluyor ki hayal kurabiliyoruz ancak.'' mesajı verdi.