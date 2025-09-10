Son Mühür - Bakan Işıkhan, çalışma hayatını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, çalışan kadınlara sağlanacak desteklerin detaylarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:

"İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana, 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz"

10 Bin TL'ye çıkarıldı

Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselttiklerini belirten Bakan Işıkhan, ailelere daha fazla destek sağlamak amacıyla destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarını vurguladı. Ayrıca, daha fazla kadının faydalanabilmesi için uygulanan yaş sınırının kaldırıldığını ifade etti.