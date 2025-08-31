Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Türkiye'nin elektrik sistemine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Artan elektrik talebinin üretim kapasitesiyle karşılanabildiğini söyleyen Umdu, asıl sorunun enerjiyi kullanıcıya ulaştıran dağıtım altyapısında olduğunu ve bu durumun enerji kalitesini düşürdüğünü belirtti.

"Asıl Sorun Üretim Değil, Dağıtım Altyapısı"

Dr. Umdu, modern teknolojilerin ve değişen tüketim alışkanlıklarının mevcut elektrik şebekesini zorladığını ifade etti. "Mevcut şebeke sistemi bu yoğunluğu kaldıramıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, bireysel şarj istasyonlarının artışı ve sanayi alanındaki yüksek tüketim talepleri, şebekeye olan yükü her geçen gün daha da artırıyor" diyerek klasik altyapının yetersizliğine dikkat çekti.

Sistemin bu artan talebe uyum sağlaması için trafo kapasitelerinin artırılması, akıllı şebeke teknolojilerine geçiş ve enerji depolama tesislerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Umdu, şebekenin esnek ve anlık kontrol edilebilir hale gelmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Milyarlarca Euro'luk Enerji Yatırımları Örnek Gösterildi

Dr. Umdu, gelişmiş ülkelerin enerji güvenliği, enerjiye eşit erişim ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan politikalarını örnek gösterdi. Özellikle Avrupa Birliği'nin 2040 yılına kadar planladığı devasa altyapı yatırımlarına dikkat çekti:

Elektrik dağıtımına 730 milyar Euro

Elektrik iletim şebekelerine 477 milyar Euro

Sınır ötesi projelere 130 milyar Euro

Umdu, AB'nin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki (338 GW güneş, 234 GW rüzgar) rekor kapasiteye ulaştığını ve elektriğin yüzde 47'sinden fazlasını bu kaynaklardan sağladığını belirterek, Türkiye'nin de kendi öncelikleri doğrultusunda bu yönde yatırımlarını artırması gerektiğini ifade etti.