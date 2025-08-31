Menemen'de Muhtardan Çevre Temizliği Için Örnek Proje

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, mahalle muhtarı Cihan Yandı tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla dikkat çekici bir proje hayata geçirildi. "Güzel Türkeli’mizi seviyorum, çöplerimi çöp kutusuna atıyorum" sloganıyla başlatılan bu girişim, sunduğu benzersiz teşviklerle kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"Çöpünü At, Sütünü-Çayını Al" Projesi Başladı

Fatih Mahallesi sakinleri ve çevre gönüllülerinin desteğiyle yürütülen projede, çevreye atılan çöplerin yol açabileceği felaketlere dikkat çekiliyor. Muhtar Yandı, projenin en dikkat çekici yönünü şu sözlerle anlattı: "Çöplerini toplayıp çöp kutusuna atan çocuklardan ve yetişkinlerden video istedim. Video gönderen çocuklara birer paket süt, yetişkinlere ise ‘çaylar muhtardan’ diyerek çay ikram ettim. Çok güzel tepkiler aldık ve gerçek bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum."

Çevresel Felaketlere Karşı Duyarlılık Çağrısı

Muhtar Yandı, projenin amacının sadece mahalle temizliği olmadığını, aynı zamanda daha büyük çevresel sorunlara karşı bir bilinç oluşturmak olduğunu belirtti. Sık sık yaşanan orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Yandı, "Çöpler yüzünden sadece insanlar değil, tüm doğa ve hayvanlar da etkileniyor. Bu projeyle, tertemiz bir gelecek ve dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Yandı, Türkeli’de başlayan bu örnek projenin tüm Türkiye’ye yayılmasını dilediğini ve bu yönde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.