Son Mühür- FIFA, 2026 Dünya Kupası kura torbalarına ilişkin resmi açıklamasını yayımladı. Buna göre kıtalararası play-off’tan gelecek iki takım ile Avrupa play-off’larından çıkacak dört takım 4. torbada yer alacak. A Milli Takım’ın play-off finalini de geçmesi durumunda turnuvada 4. torbaya gireceği netleşmiş oldu.

Ev sahipleri 1. torbada

Turnuvanın ev sahipleri Kanada, Meksika ve ABD’nin kura çekiminde 1. torbaya yerleştirileceği belirtildi. Kalan 39 ülke ise 19 Kasım Çarşamba günü açıklanan FIFA ülke sıralamasına göre dört torbaya dağıtıldı. Her torbada 12 takım bulunacak.

Turnuva formatı ve play-off yapısı

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Play-off etabında yer alacak 16 takım, her biri dört takımdan oluşan toplam dört yolda mücadele edecek. Bu etapta tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Dünya Kupası 11 Haziran’da başlayacak

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 23. Dünya Kupası, 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva formatı, genişleyen takım sayısı nedeniyle önceki organizasyonlardan daha yoğun bir fikstüre sahip olacak.