2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Ancak, bu cezanın 2 maçlık bölümü ertelendi ve Ronaldo, gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası'nda grup maçlarında forma giyebilecek.

Ronaldo’ya 3 maçlık ceza, 2 maçı ertelendi

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo'nun F Grubu'nun 5. haftasında oynanan İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçlık ceza aldığı bildirildi. Ancak, cezanın 1 maçlık kısmı Portekiz'in grubun son maçı olan Ermenistan karşısında oynanamayarak çekildi. Cezanın 2 maçlık bölümü ise bir yıl süreyle ertelendi.

Ronaldo’nun cezası ertelendi: Yeni ihlalde ceza otomatik olarak uygulanacak

FIFA, verilen cezanın iptal edilmediğini, sadece ertelendiğini belirtti. FIFA, açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz’in bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, yeni bir ihlal durumunda ek yaptırımlar uygulanacağının altı çizildi.

Ronaldo’nun kırmızı kartı: Dirsek sonucu ceza aldı

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 mağlup olduğu İrlanda Cumhuriyeti maçında, İrlandalı stoper Dara O'Shea'ya sırtına dirsek atarak kırmızı kart görmüştü. Bu olay, Ronaldo'nun Avrupa Elemeleri'ndeki 3 maçlık cezasına yol açtı.