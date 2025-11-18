Son Mühür - Tera Holding, Türkiye’nin önde gelen seyahat platformlarından Tatilsepeti. com’un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, pay devir sözleşmesinin taraflar arasında imzalandığı duyuruldu. Holding, satın alma görüşmelerinin 14 Ekim 2025’te başladığını hatırlatarak, bu adımın faaliyet alanlarında büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefi doğrultusunda atıldığını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“17.11.2025 tarihinde sermayesinin tamamına Şirketimiz tarafından sahip olunan bağlı ortaklığımız Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile DLT Turizm’in pay sahipleri arasında, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.”

Ön koşulların gerçekleşmesi bekleniyor

Pay devir işleminin tamamlanması, öncelikle Rekabet Kurumu’nun onayı ve diğer işlem ön koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.