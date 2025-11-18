Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıla damgasını vuracağına olan inancını dile getirirken, milli birlik ve kardeşliğin ülkenin üstünlüğünü simgelediğini güçlü bir şekilde ifade etti. Bahçeli, partisinin büyük hedeflerini açıklarken, özellikle "Terörsüz Türkiye" idealinin, son yüz yılda elde edilen en kritik tarihi fırsat, belki de ilki olduğunu belirtti.

Milli birlik ve kardeşlik ruhunu kararlılıkla sürdürme azimlerinin altını çizen MHP lideri, ülkenin her bireyinin bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin yegane arzuları olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık bir milli politika haline geldiğini ve bu hayati süreçte geri dönüş imkanının kalmadığını kesin bir dille belirtti. Bu önemli ulusal süreci sabote etme niyetinde olanların, akli ve fikri açıdan yetersiz olduklarını savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun bir demokrasi zaferi olduğunu hatırlatarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesini bir kez daha vurguladı.

"Gerekirse giderim"

Konuşmasının en çarpıcı anlarından birinde, Genel Başkan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma yolunda ilerlerken, sürecin önünü açmak adına İmralı'ya gitmekten kaçınmanın anlamsız olduğunu açıkça dile getirdi. Bu konudaki sarsılmaz kararlılığını şu sözlerle ortaya koydu:

"Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim."

Bu açıklama, siyaset gündemine bomba gibi düşerken, MHP lideri dava arkadaşlarına seslenerek, aydınlık yarınlara doğru doğru bildikleri istikamette kararlılıkla yürüyeceklerini ve gözlerini daldan budaktan asla sakınmayacaklarını ifade etti.

Bahçeli, kritik sorusunu kürsüden yöneltti: "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" Salondan yükselen coşkulu alkış ve tezahüratlar ise parti tabanının bu kararlılığa tam destek verdiğini gösterdi.

Dervişoğlu'ndan iki kelimelik dikkat çeken tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu tarihi çıkışının hemen ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından kısa ve öz bir paylaşım yaptı. Dervişoğlu'nun "Salın gitsin" şeklindeki iki kelimelik paylaşımı, siyaset arenasındaki bu önemli gelişmeye dair ilk ve dikkat çeken tepkilerden biri oldu.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Yetki meclis komisyonunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret çıkışına ilişkin bir değerlendirme de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, Bahçeli'nin bu çıkışının yasal çerçevedeki durumunu netleştirdi.

Bakan Tunç, bu tür bir ziyaretin gerçekleşme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki ilgili komisyona ait olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı’ya ziyaret konusu, Meclis’teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon’a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."