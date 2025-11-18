Son Mühür / Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Zülfikarlar Holding’e bağlı şirketlerin konkordato vermesi şok etkisi yarattı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/1005 esas numaralı dosyasında yer alan bilgilere göre; aynı çatı altında yer alan TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş., İsfendiyar Zülfikari gibi şirketlerin de bulunduğu yedi şirket hakkında 3 ay süreyle konkordato için geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato komiser heyeti görevlendirildi

Mahkeme ayrıca Akademisyen Hukukçu Dr. Dursun Saat, YMM Bağımsız Denetçi Bülent Yıldırım ve YMM Bağımsız Denetçi Temel Var’ı konkordato komiser heyetini görevlendirdi. Alacaklıların ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz başvurusu yaparak konkordato mühletini ortadan kaldırabilecek delilleri mahkemeye sunmaları yönünde çağrı da yapıldı.

Borçlar hakkında açıklama yapılmıştı

Konkordato başvurusunda bulunan şirketlerden biri de holdingin iştiraklerinden Akça Kimyevi Maddeler A.Ş. olarak biliniyor. Söz konusu şirketin resmi internet adresi üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, “05.11.2025 tarihinde çeşitli basın yayın organlarında "Akça Kimya'da tahvil krizi, ödemeler yapılmadı" içerikli haberlere yer verilmişse de haberlerde iddia edilen borçlanma aracı anapara tutarı, iddia edildiği üzere 1 Milyar TL değil, 60 Milyon TL'dir. 05.11.2025 tarihinde MKK'ya ödenerek borcun tamamı kapatılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

Şirketlerin konkordato talebinin reddedilmesi halinde iflas yolu açılacak.

1942 yılından beri hizmet veriyorlardı

1942 yılında kimyevi maddelerle ticarete atılan Zülfikarlar Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla uzun süredir faaliyetlerini yürütüyor. Akaryakıt, enerji, kimya ve finans sektörlerinde hizmet veren grubun Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer aldığı biliniyor. Akaryakıt dağıtım sektöründe 700'ü aşkın istasyonları ile Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol markalarıyla çalışmalarını yürüten şirketin ayrıca; yenilenebilir enerji sektöründeki hidroelektrik santralleri Tesla Enerji markası, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça Kimya markaları ve finans sektöründe Akdeniz Faktoring markası ile faaliyetleri mevcut. Şirket, 1981'den beri Zülfikarlar Kimyevi ve 2004'ten beri Akça Kimya markaları ile yol yürüyordu. Akça Kimya’nın Türkiye pazarında aktif olarak çeşitli kimyasalların dağıtım ve üretimini yerine getirdiği; tekstil, ağaç, tarım, polyester, boya, deterjan ve kozmetik, gıda ve yem alanlarında hizmet verdiği biliniyor.