Son Mühür- Ünlü Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konut alım ve kiralama süreçlerinde zorunlu deprem sigortasının (DASK) yetersiz kaldığını vurgulayarak, asıl güvencenin "Yer-Yapı Güvenlik Belgesi" olduğunu belirtti. Ercan, bu belgenin hem can hem de mal güvenliği için kritik önem taşıdığının altını çizdi.

Deprem Sigortası (DASK) yeterli değil

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konut piyasasında en sık karşılaşılan güvenlik önlemi olan deprem sigortası (DASK) ile ilgili yaygın bir yanlış anlaşılmaya dikkat çekti. Ercan, DASK'ın işlevini şöyle açıkladı: "Ev tutarken ya da satın alırken istenen Deprem Sigortası, ne yazık ki canınızı değil, ediniminizin yalnızca bir kısmını maddi olarak karşılar." Bu sigortanın temel olarak bina hasarını kapsadığını ve can güvenliği açısından tek başına bir güvence sağlamadığını belirtti.

Bu duruma karşılık, Prof. Dr. Ercan, Yer-Yapı Güvenlik Belgesi'nin sunduğu üstün korumayı vurguladı: "Ancak Yer-Yapı Güvenlik Belgesi hem canınızı, hem de edinimizi kurtarır." diyerek, bu belgenin öncelikle zemin ve yapısal sağlamlık üzerine kurulu olduğunu ve depreme karşı gerçekçi bir koruma sağladığını ifade etti.

Konut Alırken mutlaka talep edin: Güvenlik tapuya işlenmeli

Prof. Dr. Ercan, vatandaşlara konut kiralama veya satın alma kararı vermeden önce mülk sahiplerinden bu belgeyi mutlaka talep etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Güvenliğin sadece bir kağıt üzerinde kalmaması için atılması gereken adımı da belirterek; "Her Yer-Yapı güvenlik belgesi tapuya işlenmelidir," dedi. Bu sayede, mülkün deprem karşısındaki durumu resmi olarak belgelenmiş ve şeffaflık sağlanmış olacak.

Jeofizik uzmanı, konut arayışında olan bireylere net bir kılavuz sunarak, güvenlik belgesi olmayan ya da yapılan incelemeler sonucunda olumsuz sonuçlanan konutlardan uzak durulması gerektiğini belirtti: "Yer-Yapı güvenlik belgesi olmayan ya da olumsuz olan konutları kiralamayın, satın almayınız."

Yer-Yapı güvenlik belgesinin önemi nedir? Neden DASK'tan üstün?

Bu belge, sadece yapının deprem yönetmeliklerine uygunluğunu değil, aynı zamanda yapının oturduğu zeminin jeolojik ve jeoteknik yeterliliğini de inceler. DASK'ın maddi hasar teminatı sunmasına karşın, Yer-Yapı Güvenlik Belgesi, yapının olası bir deprem anında ayakta kalabilme yeteneğini ve dolayısıyla içerideki canlıların güvenliğini öncelikli hale getirir. Bu belge, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, hem bireysel hem de ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez bir standart olarak görülmektedir.