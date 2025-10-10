Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 2025 yılı içinde yayımladığı makalelerle 10 yeni akrep, 9 yeni örümcek ve 1 yeni otbiçen türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Bilim dünyasında büyük yankı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 2025 yılı boyunca yürüttüğü akademik çalışmalarla uluslararası bilim camiasında adından söz ettirdi. Prof. Dr. Yağmur, bu yıl içinde yayımladığı bilimsel makalelerle 10 yeni akrep, 9 yeni örümcek ve 1 yeni otbiçen olmak üzere toplam 20 yeni tür keşfetti.

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın biyolojik çeşitliliğine büyük katkı sağlayan bu keşifler, doğa bilimleri alanında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Saha araştırmalarıyla gelen başarı

Prof. Dr. Yağmur’un keşifleri, farklı illerde ve ülkelerde yürüttüğü saha çalışmaları ve ulusal–uluslararası akademik iş birlikleri sonucunda ortaya çıktı. Her biri detaylı morfolojik ve genetik incelemelerle tanımlanan yeni türler, canlı çeşitliliği konusunda bölgesel farkındalığın artmasına da katkı sağladı.

Uluslararası dergilerde yayımlandı

Prof. Dr. Yağmur’un çalışmaları, zooloji alanında saygın kabul edilen Journal of Natural History, Zootaxa, Zoodiversity, Arachnology, Arthropoda Selecta ve Euscorpius gibi uluslararası dergilerde yayımlandı. Bu başarı, hem Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğini hem de Türkiye’nin doğa bilimlerindeki uluslararası görünürlüğünü artırdı.