Yunusemre Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla evsel atık ilaçların toprağa ve su kaynaklarına karışmasını önlemeye yönelik kapsamlı bir proje başlattı.

Gönüllü eczanelerde toplama noktaları kuruldu

İlçe genelinde sürdürülen atık yönetimi ve sıfır atık çalışmaları kapsamında, Manisa Eczacılar Odası ile yapılan protokolle gönüllü eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile vatandaşların evlerinde kullanmadığı veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar güvenli şekilde toplandı.

3 tonun üzerinde atık ilaç imha edildi

Yerleştirilen kutular aracılığıyla toplanan yaklaşık 3 bin 200 kilogram evsel atık ilaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmaya imha edilmek üzere teslim edildi.

Başkan Balaban’dan vatandaşlara çağrı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, projeye vatandaşların da destek vermesi gerektiğini belirterek, “Evlerinizde kullanmadığınız veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarınızı gönüllü eczanelerdeki atık ilaç kutularına bırakabilirsiniz” dedi.