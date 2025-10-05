Son Mühür- 2022 yılında faaliyete başlayan Getir Araç, kısa sürede Türkiye’de günlük araç kiralama pazarında adını duyurmuştu. Yapılan anlaşmayla şirketin tamamı TikTak’a geçti.

Anadolu Grubu payını 5,5 milyon dolara devretti

Anadolu Grubu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada, iştiraklerinden Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin Getir Araç’taki yüzde 25 hissesini 5 milyon 510 bin dolar karşılığında devrettiğini duyurdu. Açıklamada, “Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin (%25) ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin (%75) hissedarı olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamı 03.10.2025 tarihinde TikTak’a devredilmiştir. Devir işlemleri aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin elinde bulunan yüzde 75’lik payın bedeli ise açıklanmadı.

Mubadala Türkiye’den tamamen çıkıyor

Getir markası, 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulmuştu. Pandemi sonrası yaşanan ekonomik daralma ve global küçülme süreciyle birlikte şirketin yönetiminde Abu Dabi merkezli fon Mubadala etkili olmuştu. Ancak son dönemde yaşanan gerilimlerin ardından Mubadala, Türkiye’deki tüm Getir yatırımlarından çekilme kararı aldı. Böylece fon, hem Getir Araç’tan hem de Türkiye operasyonlarından tamamen ayrılmış oldu.

Getir için yeni dönem

Getir’in kurucusu Nazım Salur, daha önce yaptığı açıklamalarda, fonun şirkete “el koymakla” suçlandığını belirtmişti. Mubadala’nın Türkiye pazarından çekilmesiyle birlikte, Getir’in gelecekteki yönü ve yerel faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği merak konusu haline geldi.