Eski AK Parti Milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara’da gözaltı, İstanbul’a sevk
Edinilen bilgilere göre Bayramoğlu, Ankara’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından özel bir ekip eşliğinde İstanbul’a götürüldüğü bildirildi.
SPK’dan suç duyurusu yapılmıştı
T24'ün aktardığı bilgilere göre, SPK’nın 23 Aralık 2025 tarihli bülteninde Bayramoğlu hakkında işlem başlatıldığı kamuoyuna açıklanmıştı.
Suçlama: İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti
Bayramoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında, yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması yoluyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak edilmesi bulunuyor.
Soruşturma sürüyor
Yetkililer, dosya kapsamında incelemelerin devam ettiğini belirtirken, Bayramoğlu’nun ifadesinin ardından adli sürecin netleşmesi bekleniyor.