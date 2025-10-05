Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen faizsiz evlilik kredisi programı, genç çiftlerin evlilik kararlarını ekonomik sebeplerle ertelememesi için tasarlandı. Kredi tutarları 200 bin ile 250 bin TL arasında değişirken, programın ilk iki yılı ödemesiz olarak uygulanıyor ve toplam vade 48 aya kadar uzayabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, bu destek paketinin sadece mali yardım olmadığını, aynı zamanda toplumsal yapıyı güçlendiren bir sosyal politika olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı açıklamalarında da programın, uzun vadeli sosyal kalkınma planının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Başvuru şartları ve danışmanlık programı

Programa başvuracak çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve taşınmaz sahibi olmaması gerekiyor. Daha önce aynı fondan kredi almamış çiftler başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, çiftlerin nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması zorunlu.

Kredi yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; evlilik öncesi ve sonrası eğitim programları da dahil. Çiftlerin bu danışmanlık sürecine katılması zorunlu tutuluyor. Bu uygulama, sürdürülebilir bir aile yapısı oluşturmayı ve kültürel bilinç kazandırmayı hedefliyor.

Program kapsamında devletin güvenliğine, anayasal düzene veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kişilere kredi verilmeyecek.