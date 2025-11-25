Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) sona erdi. Türkiye, 186 sporcusuyla katıldığı organizasyonda 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin madalya kazandığı branşlar

Tokyo Deaflympics’de Türkiye’nin kürsüye çıktığı branşlar arasında atletizm, futbol, karate, güreş, judo, taekwondo ve voleybol yer aldı. İşte Türkiye'nin madalya kazandığı branşlar:

Atletizm: 1 Altın, 1 Bronz

Futbol: 1 Altın

Karate: 2 Gümüş, 5 Bronz

Güreş: 2 Gümüş, 5 Bronz

Judo: 2 Gümüş, 4 Bronz

Taekwondo: 1 Gümüş

Voleybol Kadınlar: 1 Gümüş

Voleybol Erkekler: 1 Bronz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Tokyo Deaflympics'teki başarısını tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı mesajda madalya kazanan sporcuları kutlarken, "Madalya kazanan sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın, sporcularımızın ailelerinin katkısı büyük" dedi.

Bakan Bak, ayrıca Türk sporcularının elde ettikleri başarıları, Türkiye’nin spor alanındaki gelişimini pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirdi ve tüm sporculara başarılarının devamını diledi.

Tokyo Deaflympics 2025: Büyük bir organizasyon

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, 15-25 Kasım tarihlerinde Tokyo'da 82 ülkeden 2.971 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, 18 branşta mücadele eden 186 sporcusuyla bu büyük organizasyona katılarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye’nin kazandığı 26 madalya, Türk sporunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk sporunun gücü ve gelecek hedefler

Tokyo Deaflympics'te kazandığı madalyalarla Türkiye, işitme engelliler sporunda dünya çapında önemli bir yer edindi. Bu başarı, Türk sporunun gelecekteki hedefleri için de umut verici bir gösterge olarak öne çıkıyor. Madalya kazanan sporcular, antrenörler ve tüm destek veren ekip, Türkiye'nin uluslararası spor arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.