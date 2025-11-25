Son Mühür- NBA'de bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösterilen Houston Rockets deplasmanda Phoenix Suns engelini zorlanmadan aşmayı bildi.

Yıldız oyuncusu Kevin Durant'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Houston'ı galibyete taşıyan oyuncular olarak Alperen Şengün, Amen Thompson, Aaron Holiday ve Jabari Smith Jr. öne çıkan isimler oldu.



Alperen Şengün'den 18 sayı...



MVP yarışının bir parçası olan ve NBA'de en etkili 10 isim arasında gösterilen Alperen Şengün 35 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 18 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle tamamladı.

Houston'da Amen Thompson 28 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle maçan damga vuran isimdi.

Aaron Holiday 22 ve Jabari Smith Jr. ise 27 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.



Ev sahibi Suns'ta Dillon Brooks 29, Devin Boker 18 sayıyla oynadı.

Houston bu sonuçla bu sezonun 11'inci galibiyetine uzanırken, Suns 7'inci kez sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.