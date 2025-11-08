Türkiye, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda 2013’te mal varlıkları dondurulan iki Suriyeli ismi yaptırım listesinden çıkardı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, “DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” listesinde yer alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Abu Mohammed Al-Jawlani) ile İçişleri Bakanı Enes Hattap (Anas Hasan Khattab) hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.

2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla dondurulan mal varlıklarına ilişkin düzenleme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin güncellenen yaptırım listesine paralel olarak kaldırıldı.

Aynı iki isim, ABD Hazine Bakanlığı’nın da dün aldığı kararla yaptırım listesinden çıkarılmıştı. Böylece Türkiye ve ABD, söz konusu Suriyeli yetkililerle ilgili yaptırım uygulamasını eş zamanlı olarak sonlandırmış oldu.

Ahmed Şara kimdir?

Ahmed Şara, kamuoyunda bilinen adıyla Ebu Muhammed el-Culani (Abu Mohammed al-Jawlani), Suriye iç savaşında etkin bir rol oynayan cihatçı gruplardan El Nusra Cephesi’nin kurucusu ve lideridir. El Nusra, 2016 yılında El Kaide ile bağlarını kopardığını açıklayarak adını Şam’ın Fethi Cephesi (Jabhat Fatah al-Sham) olarak değiştirmiştir.

Şara, 2011’de Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Irak’taki El Kaide yapılanmasından ayrılarak Suriye’ye geçmiş ve El Nusra Cephesi’ni kurmuştur. Uzun süre gizemli bir figür olarak tanınan Şara, hem El Kaide hem de sonrasında Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütüyle ilişkilendirilmiştir. ABD tarafından terör listesine alınmış, hakkında milyon dolarlık ödül konulmuştur.

2020’li yıllarda ise İdlib merkezli HTŞ yapılanmasında fiilen kontrolü elinde tutan isim olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak Türkiye ve ABD’nin son kararlarıyla birlikte, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yaptırımlar kaldırılmıştır.