ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Güney Afrika’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi için sert açıklamalarda bulundu. Trump, “İnsan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD yetkilisi bu toplantıya katılmayacak” dedi.

G20 Zirvesi’nin adresi tepki çekti

G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir araya gelecek. Ancak zirveye katılım öncesinde ABD cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başkan Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, zirvenin Güney Afrika’da düzenlenmesini “tam bir rezalet” olarak niteledi.

“Afrikaner’lar katlediliyor, topraklarına el konuluyor”

Trump paylaşımında, Güney Afrika’da beyaz kökenli bireylerin şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

“Afrikaner’lar öldürülüyor, katlediliyor, topraklarına ve çiftliklerine yasadışı biçimde el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi G20 toplantısına katılmayacak,” ifadelerini kullandı.

“ABD bu tabloya sessiz kalamaz”

Trump, Güney Afrika’daki insan hakları ihlallerinin uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini belirtti.

ABD’nin bu tabloya sessiz kalamayacağını vurgulayan Trump, “Washington, özgürlük ve insan onuru adına her platformda duruşunu göstermek zorundadır” dedi.

2026 G20 Zirvesi’ni Miami’de istiyor

Trump, açıklamasında bir sonraki zirveye de değindi. 2026 G20 Zirvesi’nin ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde düzenlenmesi için sabırsızlandığını söyledi.

Trump, Miami’nin “demokratik değerlerin, ekonomik özgürlüğün ve Amerikan gücünün simgesi” olduğunu belirterek, “O zirve dünyaya gerçek liderliği gösterecek” ifadesini kullandı.