Son Mühür/ Seçil Ünlü- Muğla’nın Milas ilçesinde akıllara durgunluk veren bir arazi satışı yargıya taşındı. İngiltere’de yaşayan Zeynep Korkut, "Yol cepheli ve değerli" olduğu söylenerek kendisine satılan 7 dönümlük arazinin aslında sarp bir dağ olduğunu öğrenince hukuk mücadelesi başlattı. Skandalın en çarpıcı kanıtı ise satıcının WhatsApp üzerinden yaptığı "Evet, gösterdiğimiz yerle sattığımız yer farklı" itirafı oldu.

Yatırım yapmak amacıyla birikimini toprağa yatırmak isteyen gurbetçi Zeynep Korkut, iddiaya göre organize bir planın kurbanı oldu. Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi.



"Yol Geçecek" Vaadiyle 1 Milyon TL Ödedi...



İddiaya göre, Milas’ta arazi arayışında olan Korkut’a, şüpheliler E.K. ve B.B. tarafından yaklaşık 7 dönümlük, yol ve dere cephesi bulunan, gelecekte yüksek değer artışı vadeden bir bölge gösterildi. Bu vaatlere güvenen Korkut, taşınmazlar için 1.000.000 TL’nin üzerinde ödeme yaparak tapu devrini gerçekleştirdi.





Tapu Gerçeği: 138 Metre Rakımlı Dağ!



Tapu işlemlerinin ardından arazisinin durumunu inceleyen Korkut, kendisine gösterilen yer ile satın aldığı yerin aynı olmadığını fark etti. Bilirkişi raporlarına da yansıyan incelemede, satılan yerin yol bağlantısı olmayan, 138 metre rakımlı, eğimli ve ekonomik değeri düşük "dağ-tepe" niteliğinde bir alan olduğu ortaya çıktı.





Whatsapp yazışmalarında skandal İtiraf...



Dava dosyasına giren en güçlü delil ise taraflar arasındaki WhatsApp yazışması oldu. Zeynep Korkut’un, dolandırıldığını anladıktan sonra yazdığı "Bana gösterdiğiniz yer burası ama sattığınız yer farklı (dağ)" mesajına, karşı tarafın "Evet" şeklinde yanıt vererek durumu kabul ettiği görüldü.



Hukuk Mücadelesi Başlattı



Zeynep Korkut, avukatı aracılığıyla Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, bilirkişi raporundaki eksikliklerin giderilmesi için yeniden keşif yapılması, ödenen fazla bedelin iadesi ve manevi tazminat talep edildi.





"Manevi Olarak Yıkıldım"



Dolandırıldığı iddiasında bulunan ve yaşadığı süreçle ilgili konuşan mağdur Zeynep Korkut, "Yıllarca çalışıp biriktirdiğim paranın, yanıltıcı beyanlarla elimden alınması beni sadece maddi olarak değil, manevi olarak da çok yıprattı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum," dedi.

