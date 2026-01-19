Son Mühür- PİAR Araştırma, 2026 yılının ilk “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması”na ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştı. 2–5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, kararsız seçmenlerin dağıtımı sonrası ortaya çıkan tabloya göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilk sırada yer aldı.

26 ilde 2 bin 120 katılımcıyla yapıldı

Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde toplam 2 bin 120 kişiyle yüz yüze ve telefon yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışmada katılımcıların güncel siyasi tercihlerine ilişkin veriler toplandı.

CHP ilk sırada, AK Parti yakın takipte

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 34,5 oy oranıyla birinci sırada bulunurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 32,6 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark yaklaşık 1,9 puan olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı

Araştırmada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken, DEM Parti yüzde 8,7 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Zafer Partisi yüzde 4,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 oy alırken, “diğer partiler” kategorisi yüzde 3,5 olarak ölçüldü.

Anket sonuçları oy oranlarıyla

CHP: %34,5

AK Parti: %32,6

MHP: %9,2

DEM Parti: %8,7

İYİ Parti: %4,8

Zafer Partisi: %4,2

Yeniden Refah Partisi: %2,5

Diğer: %3,5